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Киев потерял зенитно-ракетные комплексы С-300, которые хотел использовать для уничтожения боевых самолетов ВС РФ во время недавнего штурма острова Змеиный, рассказал портал Avia.Pro.

Ссылаясь на Минобороны РФ, авторы публикации рассказали, что ЗРК были размещены в районах Очакова и населенного пункта Тузлы. ВСУ ожидали, что ВС РФ после атаки на остров Змеиный поднимут боевую авиацию, чтобы нанести ответный удар по украинской территории. Но их планы в очередной раз провалились.

Вполне вероятно, что боевикам ВСУ так сильно хотелось разделаться с авиацией РФ, что они запустили комплексы С-300 слишком рано. Их активность сразу же была обнаружена российскими военными, а самолеты моментально нанесли удары, уничтожив обе зенитно-ракетных системы.

Киев потерял ЗРК исключительно по собственной халатности. Небольшая ошибка сорвала всю операцию и лишила ВСУ дорогостоящих и весьма эффективных средств ПВО.

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