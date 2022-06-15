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Чиновников могут обязать соблюдать нормы русского языка. Его знание может стать одним из обязательных условий поступления на государственную службу. Соответствующие изменения в законодательство предлагает внести Министерство просвещения РФ. Законопроект уже разработан, уточняет РБК.

В ведомстве считают, что нововведения создадут условия для соблюдения должностными лицами норм и правил русского языка, а также корректности его использования. В законопроекте также отмечается, что все подготавливаемые чиновниками нормативные акты и законы должны будут проходить дополнительную проверку – на соответствие нормам государственного языка.

Список критериев эффективности работы представителей исполнительной власти Минпросвещения также предлагает расширить, добавив в него, в частности, поддержку тем или иным органом власти русского языка.

По словам экспертов, ничего кардинально нового законопроект не предлагает: лингвистическая экспертиза нормативных актов и законов проводится и сейчас, знание русского языка также рассматривается при поступлении человека на госслужбу. Нововведения, по мнению специалистов, просто закрепляют эти требования на законодательном уровне.

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