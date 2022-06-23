читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

России есть чем ответить Литве на невыгодное для нее решение о транзите в Калининград, заявил журналист китайского издания «Гуаньча» Хоуша Юэгуан. Он пояснил, что Москва вполне может предъявить Вильнюсу целый ряд территориальных претензий.

Так, Россия может потребовать вернуть Клайпедский порт, который на Потсдамской конференции 1945 года был передан Советскому Союзу. Литве он достался по решению Иосифа Сталина уже после окончания Второй мировой войны.

При этом Литва фактически сама создала для Москвы возможность предъявить претензии на Клайпедский порт. Все дело в том, что она является одним из правопреемников СССР, поэтому все еще обязана соблюдать соглашение о пограничных перевозках, приводит слова китайского журналиста РИА Новости.

Но и это еще не все. Если территориальные претензии будут озвучены Россией, возникнет и вопрос о законности пребывания Литвы в Североатлантическом альянсе. Ведь согласно уставу НАТО, страны, имеющие территориальные споры, не могут быть его участниками.

Вам может понравиться

СП: Польша изъявила желание сделать из Варшавы новую Хиросиму

Портал «Свободная пресса» считает, что вмешательство Польши в конфликт на Украине становится все более вероятным. Все дело в том, что в Северодонецке на заводе «Азот» довольно много польских военнослужащих. Особо

В России планируют развивать винный туризм

Для развития виноградной и винодельческой отраслей в России власти страны планируют разрешить винный туризм. Законопроект, который вносит в законодательство это понятие и устанавливает общие правила, внесла в Госдуму группа сенаторов,

Дуров: Telegram хватит 3% подписок, чтобы покрыть свои расходы

Если Premium-подписку в Telegram оформит всего 3% от всех пользователей, этого хватит, чтобы покрыть все расходы мессенджера. Об этом его основатель Павел Дуров рассказал  у себя в телеграм-канале. Дуров отметил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |