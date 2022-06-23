России есть чем ответить Литве на невыгодное для нее решение о транзите в Калининград, заявил журналист китайского издания «Гуаньча» Хоуша Юэгуан. Он пояснил, что Москва вполне может предъявить Вильнюсу целый ряд территориальных претензий.

Так, Россия может потребовать вернуть Клайпедский порт, который на Потсдамской конференции 1945 года был передан Советскому Союзу. Литве он достался по решению Иосифа Сталина уже после окончания Второй мировой войны.

При этом Литва фактически сама создала для Москвы возможность предъявить претензии на Клайпедский порт. Все дело в том, что она является одним из правопреемников СССР, поэтому все еще обязана соблюдать соглашение о пограничных перевозках, приводит слова китайского журналиста РИА Новости.

Но и это еще не все. Если территориальные претензии будут озвучены Россией, возникнет и вопрос о законности пребывания Литвы в Североатлантическом альянсе. Ведь согласно уставу НАТО, страны, имеющие территориальные споры, не могут быть его участниками.