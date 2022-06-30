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Если Прибалтика спровоцирует Россию на вооруженное столкновение, НАТО не успеет подтянуть свои войска для оказания помощи. Альянсу потребуется не менее 15 дней, чтобы это сделать, однако за это время ВС РФ займут всю территорию противника, считает журналист из Чехии Милан Водичка.

«Такого шага вполне хватало для периода, когда альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику», – цитирует журналиста РИА Новости.

Водичка также заявил, что хотя Альянс и принял решение увеличить численность войск на восточном фланге до 300 тысяч военнослужащих, сделать это быстро он не сможет. Армии страны НАТО давно деградировали и с трудом собирают нужное количество солдат для обеспечения обороноспособности, а сам блок больше похож на карательные отряды, способные воевать только с теми, кто не в состоянии дать отпор.

Ситуация на Украине показала, что даже Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении не так уж много оружия. В Европе же с ним и вовсе возникают серьезные проблемы.

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