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Независимый американский журналист Патрик Ланкастер рассказал, что украинские военные бьют по Херсонской области кассетными боеприпасами точно так же, как 8 лет обстреливали Донбасс.

Журналист сообщил, что пообщался с жителями одного из населенных пунктов, расположенных неподалеку от границы региона. Поселок несколько недель подряд вынужден жить под ракетными обстрелами ВСУ. При этом боевики украинской армии наносят удары по жилому сектору, как и на Донбассе, передает РИА Новости.

В результате обстрелов уже погибло несколько человек. Так, в собственных дворах ракетами с кассетной боевой частью были убиты двое мужчин и супруга одного из них. Причем в населенном пункте все уверены, что обстрелы идут именно с украинской стороны.

Ланкастер также пообщался с многодетной семьей, дом которой пострадал от обстрелов ВСУ. Его собеседники рассказали, что кроме этого жилища, у них ничего больше нет, поэтому никуда выезжать они не собираются. Также семья рада, что населенный пункт находится под контролем российских ВС.

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