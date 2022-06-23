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Недели российского кино состоятся в Бразилии. Russian Film Festival организовали “Роскино” и Минкульт РФ – сообщает ТАСС.

Уже на этой неделе для жителей Сан-Паулу проведут премьеры четырёх российских кинолент: спортивной драмы “Один вдох”, трагикомедии “Первый снег”, комедии “Хочу замуж”, а также документального фильма о кинорежиссёре Андрее Тарковском.

На этом мероприятие не закончится. С конца июня на специальной платформе организуют онлайн-показ российских кинокартин. Здесь список кинолент расширят, включив в него сериал, а также несколько российских хорроров.

По мнению специалистов, репертуар для фестиваля выбран вполне удачно. Мелодрамы и хорроры хорошо принимаются зрителями в Южной Америке. Именно снятые в этих жанрах фильмы составляют основную массу экспорта кинолент в страны на этом континенте.

Полностью фестиваль российских фильмов завершится 21 июля.

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