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Жительница города Рубежное Наталья Онищенко рассказала Анне Сороке, которая фиксирует военные преступления ВСУ на Донбассе, как украинский снайпер убил ее супруга, передает РИА Новости.

По словам женщины, ее два дня не подпускали к телу мужа. Когда же его удалось забрать, похороны пришлось организовывать под непрерывными украинскими обстрелами.

Женщина рассказала, что вместе со своим мужем и сестрой хотела обтянуть пленкой разбитое выстрелами окно. Внезапно снайпер ВСУ выстрелил супругу в голову. Потом он на протяжении двух дней продолжал обстреливать дом, не давая никому выйти и забрать тело.

Могилу мужу женщина копала вместе с дочерью, которой исполнилось 15 лет. При этом обстрелы продолжались, из-за чего приходилось выбирать паузы между ними, чтобы копать. После похорон мать и дочь сбежали из Рубежного, взяв с собой только документы и деньги.

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