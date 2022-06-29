Жители Турции выразили сомнения в том, что государства-члены НАТО будут защищать страну в случае нападения на нее. Об этом сообщил обозреватель Стивен Кук в журнале Foreign Policy. Подробности передает РИА “Новости”.

Обозреватель отметил, что турки очень недоверчиво относятся к распространению пятой статьи договора Североатлантического альянса о коллективной обороне на Анкару.

Журналист заявил: “По моим наблюдениям, ни один турок не верит, что члены НАТО станут защищать Турцию в случае нападения на нее, имея в виду двойственное отношение европейцев к Рабочей партии Курдистана и поддержку США “Отряда народной самообороны” в Сирии”.

По мнению обозревателя, между Турцией и НАТО назрел конфликт из-за нежелания Анкары участвовать в обсуждении спецоперации России на Украине. Многие в Турции обвиняют НАТО во всем происходящем на территории Украины.