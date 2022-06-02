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Читатели турецкого издания Haber 7 резко отреагировали на новость, в которой говорится о решении Греции передать в пользование США четыре военные базы, которые расположены на территории своей страны.

Журналисты отметили, что в Греции сейчас уже десять американских военных баз. Особую обеспокоенность вызывает база, размещенная в городе Александруполис. Эта база находится всего в 45 километрах от Турции. Именно здесь Пентагон уже поместил 400 танков и бронемашин.

Читатели турецкого издания отметили, что нужно самим производить самолеты и начать укрепление системы противовоздушной обороны. Пользователи сошлись на мнении, что Турция должна как можно быстрее подготовить ответ на размещение С-400 в Греции.

Один из читателей прокомментировал следующим образом: «Террористическая Америка вторглась в глупую Грецию, говорит, создала базу, а сама пожирает».

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