Граждане Швейцарии, которые разместили у себя беженцев с Украины, стали уставать от такого соседства. Репортаж об этом появился на телеканале SRF. Подробности передает РИА “Новости”.

Почти 30 000 швейцарских семей изъявляют желание принять у себя беженцев с Украины. Но в Швейцарской службе помощи беженцам уже заявили о том, что стала заметна серьезная усталость у тех семей, которые ранее приняли украинцев.

Директор организации Мириам Беренс отметила, что швейцарские семьи сталкиваются с множеством трудностей из-за совместного проживания в одной квартире с чужими людьми. Особенно тяжело приходится в том случае, если в украинской семье есть дети.

Мириам Беренс подчеркнула, что ранее предполагалось, что у швейцарцев и украинцев общая культура поведения, но оказалось, что нет. Директор организации отметила: “Мы отмечаем некоторое удивление из-за того, что существуют культурные различия”.