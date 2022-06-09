Украинские беженцы в Польше могут лишиться социальных пособий. Большинство жителей страны требуют отмены финансовой поддержки украинцев со стороны государства. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Лишь каждый седьмой гражданин Польши согласен с тем, чтобы беженцам платили такие же по размеру социальные пособия, как и местным жителям. 81% опрошенных поляком не против, чтобы украинцы проживали в их стране, а 64% не будут против брака своего ребенка с гражданином Украины. Но при этом они требуют отменить пособия.

Журналисты в своей публикации отметили, что поляки хорошо принимают украинцев в стране, они выражают готовность поддержать Украину. Но, “когда речь заходит о конкретной финансовой помощи, в этом плане наша благосклонность резко падает”.

Свое мнение по этому вопросу высказал социолог Марчин Дум. Он отметил: «Мы слышим: тут инфляция, высокие цены, все в проигрыше, а они приезжают и могут не работать, а лишь получать льготы».