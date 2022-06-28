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Местные власти в Нидерландах готовятся к серьезному наплыву украинских беженцев в приюты, так как местные жители не хотят оставлять их в своих домах на период летних отпусков.

В регионе Центральный и Западный Брабант сейчас проживают около 1200 украинских беженцев. Многие принимающие семьи обратились к местным властям с просьбой разместить у себя украинцев в летнее время. В ближайшее время им придется перебраться в общественные приюты.

В управлении безопасности региона Брабант-Зюйдост сообщили о том, что многие жители Нидерландов выразили свое желание разместить беженцев, но они не осознавали полную ответственность за это.

Местные власти говорят о том, что причины отъезда украинских беженцев из принимающих семей бывают разными. Это может быть как нехватка свободного мета, так и проблемы “между принимающей семьей и гостями”.

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