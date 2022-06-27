Читатели британского издания Daily Mail высмеяли рассуждения лидеров “Большой семерки” о том, что можно сделать фото с голыми торсами, чтобы быть “круче” российского президента. Подробности передает РИА “Новости”.

Один из пользователей порекомендовал сказать это Путину в глаза: “Они не посмели бы сказать ему такое с глазу на глаз. Позорятся и выставляют себя посмешищами на весь мир”.

Читательница с ником Diane отметила: “Как по-детски и непрофессионально. Им должно быть стыдно за свое поведение. Подумать только, эти люди управляют странами”.

Один из пользователей выразил мнение: “Путин вытрет пол этими болванами”.

Напомним, что саммит “Большой семерки” пройдет с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. В мероприятии примет участие в режиме видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.