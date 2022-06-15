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Читатели болгарского издания Dir резко отреагировали на выступление украинского президента Владимира Зеленского, в котором он заявил о возвращении Крыма и Донбасса в состав Украины. Подробности передает РИА “Новости”.

Один из читателей очень возмутился призывам Зеленского к «деоккупации» Крыма. Он прокомментировал эти слова: «Какой Крым ты собираешься возвращать, шутник, твоя страна разваливается, твой народ бежит».

Многие читатели выразили мнение, что у Украины есть все шансы попасть в состав России. И их намного больше, чем шансы вернуть Крым. Жители Болгарии посоветовали сначала спросить у жителей Крыма, хотят ли они возвращаться назад.

Некоторые пользователи назвали Зеленского самым вредным человеком для всего украинского народа. Один из комментаторов написал: «Зеленский — комик, играющий роль президента в американском сериале».

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