Житель Харькова, который пожелал остаться анонимным, рассказал корреспондентам издания “Украина.ру” о том, как жил город с момента начала спецоперации российскими военными.

Мужчина отметил, что ВСУ намеренно уничтожали город. С конца февраля в городе был введен комендантский час, все чаще стали пропадать люди. Перестал работать наземный транспорт, метро закрыли, его стали использовать в качестве бомбоубежища.

Харьковчанин рассказал, что такая обстановка сохранялась до середины мая, пока российские войска не вошли в город. Мужчина отметил: “Шойгу объяснил это необходимостью лишить ВСУ повода обвинять россиян в обстрелах Харькова. Резонно. ВС РФ наносили (и наносят) удары почти исключительно по военным объектам, а ВСУ сознательно и целенаправленно уничтожают город”.

Больше всего от действий украинских боевиков пострадали Северная Салтовка, поселок Жуковского и Роганский жилмассив.