читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Житель Харькова, который пожелал остаться анонимным, рассказал корреспондентам издания “Украина.ру” о том, как жил город с момента начала спецоперации российскими военными.

Мужчина отметил, что ВСУ намеренно уничтожали город. С конца февраля в городе был введен комендантский час, все чаще стали пропадать люди. Перестал работать наземный транспорт, метро закрыли, его стали использовать в качестве бомбоубежища.

Харьковчанин рассказал, что такая обстановка сохранялась до середины мая, пока российские войска не вошли в город. Мужчина отметил: “Шойгу объяснил это необходимостью лишить ВСУ повода обвинять россиян в обстрелах Харькова. Резонно. ВС РФ наносили (и наносят) удары почти исключительно по военным объектам, а ВСУ сознательно и целенаправленно уничтожают город”.

Больше всего от действий украинских боевиков пострадали Северная Салтовка, поселок Жуковского и Роганский жилмассив.

Вам может понравиться

Продюсер Роднянский больше не намерен работать в России

Режиссёр, кинопродюсер и медиаменеджер Александр Роднянский будет больше внимания уделять международным проектам на английском языке, а также продвижению украинских авторов. В этой связи работать в России он больше не намерен,

Ходаковский оценил риск нанесения удара по Крымскому мосту

Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский оценил заявление генерал-майор ВСУ Марченко, который заявил, что для Украины Крымский мост является целью номер один. В своем Телеграм-канале Ходаковский написал, что перед тем,

В России увеличилось число пациентов с неврологическими расстройствами после ковида

Последствия заражения коронавирусной инфекцией для многих людей не проходят бесследно. В России увеличилось число пациентов с неврологическими расстройствами, которые проявились после ковида (болезни, которую вызывает коронавирус). Об этом рассказала глава
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |