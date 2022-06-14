Жители Харькова живут только в надежде на получение гуманитарной помощи. Люди остались без работы и социальных пособий. Об этом рассказал один из местных жителей в интервью изданию “Украина.ру”.

Мужчина отметил, что многие жители сейчас без работы, но при этом им не положены какие-либо социальные выплаты. Раньше в пунктах выдачи гуманитарной помощи людям давали хлеб и куриные окорочка, но теперь все поменялось.

Харьковчанин рассказал: «Теперь помощь свелась к половине килограмма муки и килограмму проросшего, по случаю весны, картофеля». Отдельно он отметил рост цен. С момента начала спецоперации на Украине цены выросли на 100%.

Мужчина добавил: «Например, килограмм гречки в Харькове сейчас стоит около 300 рублей в переводе с текущего курса гривны, литр подсолнечного масла – 240 рублей».