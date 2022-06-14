читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Харькова живут только в надежде на получение гуманитарной помощи. Люди остались без работы и социальных пособий. Об этом рассказал один из местных жителей в интервью изданию “Украина.ру”.

Мужчина отметил, что многие жители сейчас без работы, но при этом им не положены какие-либо социальные выплаты. Раньше в пунктах выдачи гуманитарной помощи людям давали хлеб и куриные окорочка, но теперь все поменялось.

Харьковчанин рассказал: «Теперь помощь свелась к половине килограмма муки и килограмму проросшего, по случаю весны, картофеля». Отдельно он отметил рост цен. С момента начала спецоперации на Украине цены выросли на 100%.

Мужчина добавил: «Например, килограмм гречки в Харькове сейчас стоит около 300 рублей в переводе с текущего курса гривны, литр подсолнечного масла – 240 рублей».

Вам может понравиться

19FortyFive: От российских бомбардировщиков Ту-160 военных США “бросает в озноб”

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 вызывают «озноб» у американских военных, одновременно восхищающихся мощью этих самолетов и опасающихся их возможностей, сообщило издание «1945». Автор публикации Брент Иствуд рассказал о модернизированной версии ракетоносцев

Леонков предрек атаку ВСУ на Херсон комплексами РСЗО и румынской авиацией

После уже очевидного поражения на Донбассе Киев все силы бросит на Херсонское направление. Именно туда он отправит американские реактивные системы залпового огня, которые ждет с таким нетерпением, уверен военный эксперт

Российские крылатые ракеты смогут наносить удары по 70 процентам территории США из Никарагуа

Президент Никарагуа прямо заявил, что Россия может перебрасывать на территорию страны свою авиацию, а также надводные корабли и подводные лодки для участия в военных маневрах. Эксперты портала Avia.Pro оценили, какие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |