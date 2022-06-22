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Один из жителей Бучи рассказал журналисту телеканала «Звезда» Владимиру Карасеву о съемках фильма о «зверствах» ВС РФ. Он разъяснил, что для этой цели украинские военные пригнали в населенный пункт «пару КАМАЗов с трупами».

Очевидец признал, что в апреле украинские военные, которые вошли в Бучу после отхода российских войск, грабили местных жителей прямо на улицах и били тех, кто отказывался им подчиняться.

«Потом приехали пару «КамАЗов», привезли трупы. В гражданской одежде. Людей скидывали с машин на улицу. Снимать запрещали», – приводит слова мужчины портал «Военное дело».

Съемкой занимались специально созванные в населенный пункт журналисты. Следом за ними приехали и представители иностранных СМИ. По мнению мужчины, они прекрасно понимали, что делают лживые мерзопакостные репортажи, но для них это было «в кайф».

В настоящий момент город контролируют боевики территориальной обороны. Они не столько защищают местных жителей, сколько ищут, чем бы еще поживиться. Граждане стараются не связываться с ними и обходить десятой дорогой.

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