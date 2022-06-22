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Блогер Алена Жигалова высказала свое мнение об отъезде из России певицы Светланы Лободы. Она заявила, что исполнительнице легко можно найти альтернативу.

По мнению Жигаловой, после отъезда Светланы Лободы за границу на фоне начала спецоперации на Украине, ее ниша в шоу-бизнесе очень опустела. В своей передаче «Алена, блин!» Жигалова проанализировала, кем можно заменить Лободу на российской сцене. Блогер пришла к выводу, что прекрасной альтернативой станет певица ТО-МА.

Алена прокомментировала свое мнение: «А у нас там, кстати, не пусто. Сходила я на днях на концерт одной певицы. Ее зовут TO-MA, и то, что она делает, вы знаете, подозрительно похоже и напоминает саму Свету. В общем, по мнению посетителей концерта Томы, если ее хиты и не повторение поп-боевиков Светланы Лободы, то на импортозамещение точно тянут».

Сама певица свою деятельность прекратила. Но недавно была замечена на корпоративе в Ереване.

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