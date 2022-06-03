В очередном видеообращении к миру президент Украины Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за реактивные системы залпового огня, а также напомнил Швеции, что она должна прислать Киеву противокорабельные ракеты, передает портал “Военное обозрение”.

Украинский лидер заявил, что благодаря помощи Запада Украина становится все сильнее. Тот факт, что западное вооружение, пересекающее границу, туту же уничтожается российскими ВС, Зеленский разглашать не стал.

Кроме того, президент Украины сообщил о событиях на Донбассе, отметив, что в Северодонецке ВСУ удалось добиться успехов. Он не захотел раскрывать подробности, что вполне логично. Ведь только на Украине успехами считаются крупные потери своих солдат и постоянно отступление, которое в Северодонецке продолжается уже несколько дней подряд.

Украинские военные в этом городе отходят к ТЭЦ, намереваясь использовать ее в качестве такого же укрепления, каким в Мариуполе стал комбинат «Азовсталь». Поэтому говорить о каких-то успехах Киев просто не может.