Российским генералам удалось серьезно удивить украинского президента Владимира Зеленского тактикой «завлеченной змеи». О том, как действуют российские войска, рассказали эксперты китайского издания 360Kuai. Перевод публикации представил портал “ПолитРоссия“.

Авторы отмечают, что российские генералы временами останавливают наступление, а делают они это намеренно. Журналисты написали в свое статье: “Каждый раз они как будто находят змеиную нору, останавливаются перед ней и даже делают вид, будто отходит. Украинские войска, словно завлеченная змея, переходят в контрнаступление и, как итог, несут большие потери. Эта ситуация обескуражила даже Зеленского”.

Китайские эксперты уверены, что именно эта тактика позволяет российским военным успешно продвигаться по территории Украины. Многим кажется, что российская армия идет медленно, но зато гарантируется стабильность.

Кроме того, авторы публикации уверены, что при таком подходе поставки боевой техники с Запада не смогут спасти ситуацию. У Зеленского, по словам журналистов, есть только один шанс исправить ситуацию. Он заключается в начале переговоров с Россией. Но есть третья сторона, которая не даст ему этого сделать.