Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского лидера Владимира Путина, но тем самым он лишил себя последней возможности встретиться с главой российского государства. Об этом сообщил политолог Андрей Суздальцев в интервью РИА Новости.

Эксперт отмечает, что такие действия говорят о том, что западные кураторы Киева осознали невозможность встречи Путина и Зеленского. Суздальцев пояснил: “Когда все руководство находится под санкциями, какие могут быть переговоры? Они сами себе объявили невозможность для какого-то диалога”.

Владимир Зеленский ранее подписал указ, согласно которому в силу вступают персональные санкции в отношении российского президента Владимира Путина. Эксперт отметил, анализируя действия Зеленского: «Демонстрация того, что все, никаких разговоров, будем воевать до последнего украинца».