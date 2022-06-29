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Президент Украины Зеленский выступил на саммите НАТО, который сегодня начался в Мадриде, и потребовал гарантий безопасности для своей страны. Также он в очередной раз выпрашивал деньги и оружие.

Зеленский заявил, что в распоряжении Запада имеются так необходимые Киеву системы противоракетной и противовоздушной обороны. Также для Украины имеет огромное значение финансовая помощь.

Зеленский выступал на саммите в режиме онлайн. Помимо традиционных высказываний о необходимости «дать Киеву еще больше современных боевых систем и денег», он потребовал «признать Россию государством-террористом» и лишить ее полномочий в Совете безопасности ООН.

Напомним, что ранее Офис президента Украины подсчитал, что на восстановление страны после окончания боевых действий потребуется не менее 1 триллиона американских долларов.

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