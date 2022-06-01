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Два миллиона беженцев с Украины не хотят возвращаться домой. Они приняли решение остаться в Польше навсегда и власти страны готовы пойти им навстречу, сообщил глава польского МИД Збигнев Рау.

Он сделал такое заявление в ходе своего визита в Казахстан, на пресс-конференции по итогам встречи с местным коллегой. Рау объяснил, что всего в Польшу приехали 3,5 миллиона беженцев с Украины, а еще 1,5 млн человек находились в стране до начала военной спецоперации ВС РФ.

Для двух миллионов беженцев, которые изъявили желание остаться в Польше, страна намерена создать все условия. Они будут пользоваться теми же экономическими и социальными правами, что и коренные поляки, что позволит гораздо быстрее адаптироваться.

Напомним, что всего из Украины с февраля уехало 5 миллионов человек. Помимо Польши, многие из них перебрались в Германию, Болгарию, Молдавию, Францию, Великобританию и другие страны Европы.

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