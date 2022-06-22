Российское правительство склоняется к мнению, что комбинат “Азовсталь” в Мариуполе нужно сохранить. Вероятно, завод будут восстанавливать. Об этом пишет “Военное обозрение” со ссылкой на заявления вице-премьера Марата Хуснуллина, который в правительстве России курирует строительную отрасль.

По словам зампреда правительства, в Мариуполе уже закончено обследование зданий. Специалисты определили, какие объекты планируется снести, а какие подлежат восстановлению. Сколько средств планируется направить на восстановление города, не уточняется. Однако Хуснуллин заявил, что затраты будут “достаточно большие”.

При освобождении Мариуполя большие повреждения получил огромный комбинат “Азовсталь”, который удерживали боевики националистических украинских формирований. По словам Хуснуллина, в правительстве страны пока превалирует мнение, что завод необходимо вновь ввести в эксплуатацию, поскольку он обеспечивал работой свыше десяти тысяч человек.