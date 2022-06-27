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Завод “Азот” будет работать. Во время боевых действий предприятие практически не пострадало, так что его планируют в скором времени вновь запустить. Об этом заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В эфире канала “Соловьёв Live” Марочко отметил, что предприятие будет работать на благо Луганской народной республики.

Завод “Азот” был построен в 1951 году. Его основным направлением является производство минеральных удобрений.

Во время боевых действий по освобождению Северодонецка часть боевиков укрывалась на территории завода. Там же находились заложники. Позже власти ЛНР сообщили, что из бомбоубежищ комбината “Азот” было эвакуировано полтысячи человек. В настоящее время комбинат, как и вся территория Северодонецка, контролируется пророссийскими силами.

По сообщению Министерства обороны РФ Северодонецк был освобождён 25 июня.

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