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Несмотря на существенные ограничения, введенные Западом против России, она успешно справляется с ситуацией. Кроме того, Москве даже удалось занять более высокие экономические позиции. Подробности передает издание New York Times.

Авторы публикации отметили, что страны Запада пытаются “задушить” Россию и ее экономику. Но свой план они реализовать не смогли. Россия смогла успешно преодолеть рецессию после коронавирусных ограничений.

Журналисты отметили: «Во многом западные страны уповали на вводимое против России нефтяное эмбарго и рассчитывали, что и азиатские государства и компании, испугавшись вводимых санкций, перестанут закупать у Москвы «черное золото» или хотя бы снизят объемы закупок».

Цены на топливо существенно выросли, Россия нашла новых покупателей. Сейчас она стала получать еще больше доходов. При этом сам Запад страдает от введенных санкций. Ущерб стран Евросоюза уже оценили в 400 млрд долларов.

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