На Западе все чаще раздаются голоса, заявляющие, что Киеву необходимо идти на территориальные уступки, чтобы предотвратить крупные потери на Донбассе, пишет издание «Свободная пресса». Авторы приводят высказывание дипломата Стивена Пайфера, который заявил, что президент Украины Зеленский уже даже перестал считать погибших военных на передовой.

«Зеленскому придется принять несколько действительно трудных решений. Он должен, наконец, решить, на какие территориальные уступки захочет пойти, которые могли бы быть приемлемы и для украинской общественности», – заявил он.

Все больше политиков и экспертов на Западе отлично видят, что поставки оружия Киеву не меняют ситуацию. Новые боевые системы просто компенсируют старые, никак не изменяя баланс сил в пользу Украины. Поэтому продолжение боевых действий – это просто уничтожение ВСУ под корень безо всякого военного и практического смысла.