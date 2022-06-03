Соединенные Штаты начали «войну по доверенности» против России, используя Украину в качестве расходного материала. В ответ на спецоперацию ВС РФ они начали активные поставки оружия, что делает и США, и их союзников, участниками боевых действий, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он отметил, что США и НАТО очень выгодна сложившаяся ситуация. Их интересы совершенно не страдают. Напротив, они получают крупную прибыль на поставках оружия.

«Они всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца», – пояснил Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США предпринимают все возможные меры, чтобы не дать России достичь целей специальной военной операции на Украине, однако реализовать эти планы Вашингтону не удастся.