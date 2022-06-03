Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты начали «войну по доверенности» против России, используя Украину в качестве расходного материала. В ответ на спецоперацию ВС РФ они начали активные поставки оружия, что делает и США, и их союзников, участниками боевых действий, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он отметил, что США и НАТО очень выгодна сложившаяся ситуация. Их интересы совершенно не страдают. Напротив, они получают крупную прибыль на поставках оружия.

«Они всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца», – пояснил Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США предпринимают все возможные меры, чтобы не дать России достичь целей специальной военной операции на Украине, однако реализовать эти планы Вашингтону не удастся.

Вам может понравиться

Bloomberg: Венгрия выступила против включения патриарха Кирилла в санкционный список

Постпред Венгрии потребовал не включать в новый санкционный список патриарха Кирилла, а также высказал ряд претензий по поводу нефтяного эмбарго, пишет американское издание Bloomberg. О возможном внесении в санкционный список

Военкор Поддубный: ВС РФ накрыли крылатыми ракетами канал поставки западного оружия на Украину

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о взрывах в городе Стрый Львовской области. Он отметил, что именно в этом населенном пункте находится Бескидский железнодорожный тоннель, через которых на Украину поступало оружие

В Верховной Раде выразили недоверие омбудсмену Украины Денисовой

Депутаты фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины выразили недоверие уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой. Спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram сообщила о том, что организован сбор подписей в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |