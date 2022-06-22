Качество артиллерийского вооружения не удовлетворяет Киев. Так, заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов подверг жесткой критике гаубицы M-777, которые киевский политики ранее считали «чудо-оружием».

Он заявил, что ВСУ теряют до половины вооружения, присылаемого Западом. При протяженности линии фронта в 2,5 тысячи километров украинские войска могут перекрыть примерно 15 процентов, так как на остальное не хватает вооружения. Кроме того, американские гаубицы очень часто выходят из строя.

Так, каждый бой становится последним для 2 из 6 артиллерийских орудий, которые перестают работать после малейшего попадания осколка или при взрыве поблизости. Гаубицы направляются на ремонт, но возвращаются оттуда далеко не всегда. При детонации боезарядов рядом с ней либо при прямом попадании орудия прекращают работать вовсе и уже не подлежат ремонту.