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В шестой пакет санкций против РФ, уже согласованный Евросоюзом, входит частичный запрет на покупку российской нефти. Но к этому шагу готовы далеко не все страны ЕС.

Так, из-за частичного эмбарго в Германии может закрыться крупный нефтеперерабатывающий завод в населенном пункте Шведт. Он функционирует только благодаря поставка черного золота из России, а также российскому капиталу. От деятельности этого предприятия во многом зависит благополучие восточных земель страны, которые уже обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием исключить их из эмбарго.

Свое требование они мотивировали негативными последствиями закрытия завода для всей Восточной Германии. К ним относятся и потеря работы многими гражданами, и нехватка топлива.

Шольц не отреагировал на обращение, что может привести к серьезным политическим проблемам. Так, восточные земли могут перестать подчиняться Берлину, который игнорирует их потребности, что фактически приведет к конфликту между двумя частями государства и восстановлению «берлинской стены».

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