На фоне жесткого дефицита горюче-смазочных материалов на Украине Закарпатская область воспользовалась тем, что ГСМ поставляются с Запада через ее территорию и отказалась отправлять топливо в другие регионы страны.

Глава областной администрации Виктор Микита заявил, что Закарпатье сперва будет полностью покрывать собственные потребности за счет импортного топлива, а уж потом, если что-то останется, организует отправку в другие области.

В настоящий момент Украина страдает от недостатка топлива. При этом на рынке наблюдается сверхрентабельность, которая достигла уже 40 процентов. Власти страны заявили, что будут организовывать проверки на рынке ГСМ и жестко наказывать те компании, которые умышленно завышают цены на топливо.