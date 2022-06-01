читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Елены Зеленской о том, что 9-летний сын президента Украины дает ему «военные советы».

По словам Захаровой, сын Зеленского вполне заслужил орден за заслуги. Кроме того, награды нужно вручать еще и супруге украинского лидера, и изданию Daily Mail, журналисты которого брали это интервью.

«9-летний сын Владимира Зеленского дает украинскому лидеру военные советы. Это орден за заслуги. Причем два: сыну и жене. Нет, три. Еще Daily Mail. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее в одном из интервью Елена Зеленская рассказала, что ее супруг не готовит речи для выступлений. На него работает целый штат спичрайтеров, которые получают основные тезисы и превращают их в текст для президента.

Вам может понравиться

Teikoku Databank: Летом в Японии ожидается рост цен на 8 тысяч наименований продуктов

Уже в ближайшие месяцы в Японии начнется стремительный рост цен на продовольственные товары. Исследование, проведенное аналитическим центром Teikoku Databank, показало, что следует ожидать увеличения стоимости боле 8 тысяч наименований товаров.

Российская динамическая защита «Реликт» останавливает бронебойные снаряды, летящие на гиперзвуковой скорости

В рамках исследования динамической системы «Реликт» специалисты сумели доказать, что она способна обеспечивать защиту танков Т-72Б, Т-90МС и Т-90 от снарядов, движущихся со скоростью около 4,5 Маха, сообщил портал Avia.Pro.

Власти Кубы отменили обязательное ношение масок

Ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания стало рекомендательным для большинства мест на Кубе. Соответствующее распоряжение выпустило правительство острова – сообщает ТАСС. Новые правила вступают в силу с 31 мая. Медицинские
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |