Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Елены Зеленской о том, что 9-летний сын президента Украины дает ему «военные советы».

По словам Захаровой, сын Зеленского вполне заслужил орден за заслуги. Кроме того, награды нужно вручать еще и супруге украинского лидера, и изданию Daily Mail, журналисты которого брали это интервью.

«9-летний сын Владимира Зеленского дает украинскому лидеру военные советы. Это орден за заслуги. Причем два: сыну и жене. Нет, три. Еще Daily Mail. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее в одном из интервью Елена Зеленская рассказала, что ее супруг не готовит речи для выступлений. На него работает целый штат спичрайтеров, которые получают основные тезисы и превращают их в текст для президента.