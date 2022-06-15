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Отвечая на вопросы представителей СМИ на Петербургском международном экономическом форуме, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддела журналиста CNN.

Он поинтересовался, что означают высказывания президента России Владимира Путина о Петре I и возвращением российских земель, которое осуществлял император.

«Я наконец поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу исторических земель. Вы про Аляску, что ли?» — с юмором ответила на этот вопрос Захарова.

Ранее представитель МИД заявила, что Украина не станет восстанавливать Донбасс. Киев разрушает регион на протяжении 8 лет и в восстановление его инфраструктуры не захочет вкладывать ни цента из тех средств, которые ему выделят Соединенные Штаты и Евросоюз.

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