Отвечая на вопросы представителей СМИ на Петербургском международном экономическом форуме, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддела журналиста CNN.

Он поинтересовался, что означают высказывания президента России Владимира Путина о Петре I и возвращением российских земель, которое осуществлял император.

«Я наконец поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу исторических земель. Вы про Аляску, что ли?» — с юмором ответила на этот вопрос Захарова.

Ранее представитель МИД заявила, что Украина не станет восстанавливать Донбасс. Киев разрушает регион на протяжении 8 лет и в восстановление его инфраструктуры не захочет вкладывать ни цента из тех средств, которые ему выделят Соединенные Штаты и Евросоюз.