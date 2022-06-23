Германия медленно, но уверенно становится полицейским государством. Об этом свидетельствует усиление властями этой страны давление на мессенджер «Телеграм», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что немецкая уголовная полиция заставляет компанию предоставлять личные данные пользователей по первому же требованию. Причем поводы для этого в основном являются придуманными чуть ли не на ходу. Это означает, что власти Германии делают все возможное, чтобы следить за каждым действием граждан страны в мессенджере, а также устанавливать все новые ограничения.

При этом действия уголовной полиции являются именно давлением, так как немецкий Минюст уже дважды судился с Telegram. Общая сумма иска при этом составила 55 миллионов рублей. Все это доказывает, что Запад, радеющий за права человека, сам соблюдает их только тогда, когда ему это выгодно. Причем делает это избирательно.