В Соединенных Штатах процветает либеральный тоталитаризм, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала высказывание комиссара Федеральной комиссии США по связи Брендана Карра о необходимости удалить из AppStore и Google Play приложения TikTok.

«Что там с первой поправкой к Конституции США и в принципе всеми заявлениями Белого дома о свободе слова? Либеральный тоталитаризм под американскими знаменами», — подчеркнула Захарова.

Напомним, что свое требование Брендан Карр мотивировал тем, что приложение социальной сети TikTok собирает и отправляет в Китай персональные данные американских граждан.

По мнению Захаровой, принимать подобные решения о запрете могут лишь «волки в овечьих шкурах», которые одной рукой ратуют за демократию и права человека, а другой запрещают то, что неугодно им лично.