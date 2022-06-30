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В Соединенных Штатах процветает либеральный тоталитаризм, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала высказывание комиссара Федеральной комиссии США по связи Брендана Карра о необходимости удалить из AppStore и Google Play приложения TikTok.

«Что там с первой поправкой к Конституции США и в принципе всеми заявлениями Белого дома о свободе слова? Либеральный тоталитаризм под американскими знаменами», — подчеркнула Захарова.

Напомним, что свое требование Брендан Карр мотивировал тем, что приложение социальной сети TikTok собирает и отправляет в Китай персональные данные американских граждан.

По мнению Захаровой, принимать подобные решения о запрете могут лишь «волки в овечьих шкурах», которые одной рукой ратуют за демократию и права человека, а другой запрещают то, что неугодно им лично.

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