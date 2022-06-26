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Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал с инспекцией в командных пунктах подразделений, которые принимают участие в спецоперации ВС РФ на Украине, рассказал сайт телеканала «Царьград».

Журналистов заинтересовал загадочный жест главы Минобороны. В какой-то момент Шойгу поднес палец к виску, что может означать призыв «думать головой». Впрочем, не исключены и другие варианты. Так, некоторые пользователи Сети предположили, что таким образом Шойгу прокомментировал действия президента Украины Зеленского и его свиты.

В ходе инспекции министр выслушал доклады командиров подразделений о текущей обстановке на Украине, а также вручил самоотверженно проявившим себя бойцам награды – «Золотые Звезды» Героев России и ордена Мужества.

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