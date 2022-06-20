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Боевики ВСУ в Северодонецке зажаты в промышленной зоне и лишены снабжения. Все три моста, которые соединяли город с внешним миром, взорваны, поэтому логистика нарушена.

Британское издание Sky News, корреспондент которого находится в Лисичанске, рассказало, как украинские боевики выпутываются из сложнейшего положения. Так, неонацист Кузык, который командует одним из батальонов, сообщил, что еду и воду подразделениями ВСУ на «Азоте» доставляют по реке. Для этой цели применяются канаты и лодки. Также иногда посланники добираются до комбината вплавь.

Надувные лодки являются лучшим вариантом, так как дают возможность доставлять продовольствие и боеприпасы. Однако тяжелую технику перевезти таким способом все равно нереально. Кузык заявил, что его батальону необходимо много танков, но их получить не представляется возможным. А с тем вооружением, которое имеется, можно только «партизанить», а не рассчитывать на серьезные боевые действия.

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