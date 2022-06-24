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Топ-менеджер Русского земельного банка Венера Шарипова и представитель Victoriabank Александр Коркин, придумавшие вместе со своими сообщниками «молдавскую схему» вывода денег из России, могут оказаться в местах не столь отдаленных на срок от 16 до 20 лет, передает “Коммерсантъ”

Следствие сделало вывод, что фигуранты уголовного дела входили в состав международной преступной группировки. Однако схему вывода средств в размере 500 миллиардов рублей организовали не они, а бизнесмены и политики из Молдавии, которые сейчас находятся в розыске – Вячеслав Платон, возглавлявший Moldindconbank, а также политики Ренато Усатый и Владимир Плахотнюк.

Средства по данной схеме выводились весьма оригинальным образом. Две иностранные компании заключали между собой договор займа, в котором роль поручителей играли российские фирмы и граждане Молдовы. Никаких денег никто никому не передавал, однако после того, как «заемщик» не погашал «задолженность», истец обращался в молдавский суд. Он принимал решение в пользу истца, а исполнительный лист направлялся в Moldindconbank.

После этого начиналась целая серия имитаций денежных переводов между российскими и молдавскими банками, пока в них не вмешивался суд. Средства арестовали и переводили в зарубежные финансовые учреждения на счета компаний, которые участвовали в схеме.

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