За три дня до масштабного пожара на Новошахтинском заводе, вызванном падением БПЛА, предприятие снимал коммерческий американский спутник Worldview, рассказывает РИА Новости. Не исключено, что эти события каким-то образом связаны между собой.

Кроме того, американские космические аппараты проводили съемки предприятия не менее двух раз в мае текущего года, отмечают журналисты.

Напомним, что крупный пожар на заводе вспыхнул 22 июня в 9 часов утра. Через некоторое время в социальных сетях и мессенджерах появились сообщения об ударе по нефтеперерабатывающему предприятию с использованием беспилотных аппаратов. Авторы постов выкладывали видеозаписи, подтверждающие эту информацию.

Так, на кадрах записи, опубликованной телеграм-каналом Baza видно, что завод атакуют БПЛА. В настоящий момент проводится проверка, известно, что пострадавших в результате удара нет.