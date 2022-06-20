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11, 13 и 14 июня американские спутники Worldview активизировались в районе местонахождения буровых платформ «Черноморнефтегаза». Спустя почти неделю по ним был нанесен ракетный удар, сообщает РИА Новости.

Напомним, что атака была проведена 20 июня. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в момент удара на платформах находилось 109 человек. Некоторых рабочих сейчас разыскивают, три человека получили травмы разной степени тяжести.

Аксенов также сообщил, что по сухопутной части Крыма удар не пройдет, так как система противовоздушной обороны готова к отражению любой атаки. Все стратегически важные объекты, в число которых входит и Крымский мост, надежно прикрыты от ударов с моря и воздуха.

Напомним, что ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала, что рабочим на платформах удалось своевременно сбросить газ. В противном случае на буровых вышках мог прогреметь сильный взрыв, который докатился бы и до Одессы, расположенной всего в 71 километре от объекта.

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