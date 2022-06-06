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Бизнесмены из Южной Кореи не намерены покидать российский рынок. И при этом готовы выкупать бизнес тех компаний, которые решили прекратить свою деятельность в России. Об этом заявил один из руководителей Федерации предпринимателей Южной Кореи Ким Юн Сик.

В интервью РИА “Новости” он заявил, что концерны вроде Hyundai и Lotte уже присматриваются к тому, чтобы совместно с российскими партнёрами приобрести активы японских энергетических компаний на острове Сахалин. Если это произойдёт, то выкупленные предприятия могут переориентировать на выпуск водорода.

По мнению представителя Федерации предпринимателей, боевые действия на Украине рано или поздно закончатся мирным договором. И в новых условиях сотрудничество между Россией и Южной Кореей выйдет на более высокий уровень.

Иностранные компании стали покидать российский рынок после начала специальной военной операции в Донбассе. В частности, из России ушли крупные автоконцерны, энергетические компании, производители одежды, аксессуаров и многие другие.

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