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Композитор и исполнитель Юрий Лоза порадовался новости об отъезде из Болгарии украинских беженцев. Он отметил, что теперь многие россияне смогут спокойно отдохнуть в этой стране, добавив, что и сам с удовольствием войдет в их число.

Лоза напомнил, что украинцев хотели выселить из курортных отелей в специальные центры для беженцев, однако они начали массово протестовать. Многие приняли решение вообще уехать из Болгарии. По мнению барда, это просто отлично, так как присутствие на курортах страны агрессивных украинцев могло подпортить впечатление от отдыха.

«Понятно же, что Болгария для них – не комильфо. Они смотрят на болгар свысока и любят поговорку «курица – не птица, Болгария – не заграница». Сам слышал», – написал Лоза в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что из Болгарии в западном направлении выехало уже около 40 автобусов с беженцами, которые не захотели перебираться вглубь страны с приморских курортов.

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