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Российский киноактёр Леонид Ярмольник заявил, что “с грустью” воспринял информацию о своём отъезде из страны, которого не было. Об этом артист заявил ТАСС.

Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ появилась информация о том, что актёр якобы эмигрировал из России. Отвечая на вопросы ТАСС, Ярмольник уточнил, что совсем недавно, 19 июня, он участвовал в съёмочном процессе на “Мосфильме”. Кроме того, у него уже запланированы спектакли в одном из московских театров.

Ранее отъезд Ярмольника опроверг и его концертный директор. Представитель артиста заявил, что в настоящее время тот находится в Москве.

С 24 февраля, когда началась специальная военная операция в Донбассе, Россию покинули многие знаменитости. Позже часть из них опровергла информацию об эмиграции, заявив, что планирует вернуться в Россию в самое ближайшее время.

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