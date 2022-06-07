Токио передумало приглашать Россию на празднование, которое посвящено 70-летию Морских сил самообороны Японии. Ранее Москве было отправлено приглашение на торжественное мероприятие, но теперь оно отозвано. Об этом сообщил министр обороны страны Нобуо Киси. Подробности передает ТАСС.

Нобуо Киси отметил, что такое решение было принято в связи с проведением российской спецоперации на Украине. Министр обороны Японии заявил: «Это подрывает усилия по укреплению доверия между национальными военно-морскими силами».

В этом году в Японии планируется провести Военно-морской симпозиум западной части Тихого океана и военно-морской парад в рамках юбилейной даты. Изначально Россию пригласили на оба мероприятия, но позже власти поменяли решение. Кроме того, Япония ввела новые экспортные санкции против России.