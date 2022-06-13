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Антироссийские санкции, которые вводит Евросоюз, всё сильнее бьют по его собственной экономике. Европейские предприятия вынуждены закрываться из-за нехватки энергоносителей и высокой цены на них. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, многие небольшие производственные предприятия и фабрики в Европе сейчас переживают не лучшие времена. Они проигрывают своим конкурентам из стран Ближнего Востока и США – там владельцы фабрик не несут больших убытков из-за высоких цен на энергоносители. Издание отмечает, что стоимость природного газа в Соединённых Штатах в несколько раз ниже, чем в Европе.

При этом, как указывают авторы публикации, европейские компании пытаются найти альтернативные источники поставок нефти и газа, но пока заместить весь объём российских энергоносителей нечем. Ситуация может усугубиться, если Европа полностью откажется от поставок энергоносителей из России, что уже предполагается сделать. Однако внедрить технологии, которые позволяют сократить объёмы потребления ископаемого топлива, пока у европейцев тоже не получается, подытоживает WSJ.

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