Коллективный Запад уже совсем не так един, как в первые несколько дней после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Антироссийский фронт дал трещину и продолжает расползаться по швам, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Авторы напоминают, что сейчас Европа постоянно вступает в конфронтацию с Великобританией и США по любому поводу, начиная с антироссийский санкций и заканчивая поставками оружия на Украину. Мало того, государства ЕС все чаще начинают спорить друг с другом, так как не в состоянии оценить «шансы Киева на победу» либо уровень «угрозы», исходящей от РФ.

Одновременно с этим постепенно иссякает поток оружия, отправляемого в распоряжение ВСУ. Тон в этом задают Германия и Франция, которые неохотно поставляют свои боевые системы и категорически отказываются передавать дальнобойное вооружение.

Верными своему курсу остаются лишь США и Великобритания, к которым примкнули отдельные страны Северной и Центральной Европы. Они уверены, что спецоперация ВС РФ на Украине не закончится, пытаясь запугать те государства, которые начали сомневаться в целесообразности давления на Россию и больше заботятся о собственных интересах, чем о Киеве.