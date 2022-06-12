Уже через несколько дней вся территория ЛНР будет освобождена от украинских боевиков, считают представители министерства обороны США. Они отмечают, что как только под контроль ВС РФ перейдет Лисичанск, можно будет говорить о появлении новой линии фронта.

Северодонецк уже практически занят российскими войсками, так как подразделения ВСУ там остались только на заводе “Азот». Взятие Лисичанска является делом нескольких дней, после чего будет проведена тщательная зачистка территорий.

Портал URA.RU со ссылкой на американскую Washington Post отмечает, что изгнание ВСУ с территории Луганской народной республики станет очередной значимой победой союзных сил и нанесет серьезный удар по боевому духу украинской армии.