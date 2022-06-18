Соединенные Штаты вместе со странами союзниками продолжают подготовку к затяжному конфликту на Украине, сообщило издание Washington Post. Авторы публикации ссылаются на чиновников из Госдепартамента США, пожелавших остаться неизвестными, передает РИА Новости.

При этом представители Госдепа признают, что подготовка началась достаточно давно. Еще до начала спецоперации ВС РФ на Украине 24 февраля команда действующего президента США разрабатывала сценарии затяжного конфликта и рассматривала всевозможные побочные последствия, к которым он мог привести.

Напомним, что Соединенные Штаты продолжают затягивать конфликт на Украине, предоставляя Киеву военную помощь. Российские ВС обнаруживают и уничтожают каналы поставок вооружений, однако пока не могут полностью их заблокировать.