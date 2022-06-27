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Эксперты немецкого издания Welt заявили о том, что российский президент готовит Западу новую сырьевую ловушку. Подробности передает “ПолитРоссия”.

Российский президент может заключить партнерские соглашения с Боливией, которая обладает крупнейшими месторождениями лития в мире. Запасы лития в Боливии достигают 21 миллиона тонн. Кроме того, власти этой страны уже ищут партнеров, которые будут оказывать помощь в добыче сырья. Главным претендентом выступает Россия.

Автор публикации Тобиас Кауфер отмечает, что если Россия достигнет успехов в переговорах, то у Европы появится еще одна зависимость от Москвы.

На саммите “Большой семерки” лидеры стран начали обсуждение возможности ограничения цен на российскую нефть через введение предельной стоимости для транспортировки и страхования. Новый механизм может предусматривать разрешение ввозить только ту нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога.

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