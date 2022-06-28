читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское издание The Washington Post рассказало о попытке отступления боевиков ВСУ из-под Лисичанска и Северодонецка, которая чуть было не завершилась трагично для целого подразделения. Перевод публикации представил портал «Русская весна».

Группа украинских военнослужащих погрузилась на бронетранспортер и довольно расслабленно, с чувством выполненного долга и хорошим настроением отправилась восвояси от двух ключевых городов ЛНР. Однако в какой-то момент раздался мощный взрыв, приведший к панике среди боевиков.

Несколько военных оказались ранее. Американские журналисты рассказали, что кровь текла из конечностей и голов, но останавливаться и оказывать медицинскую помощь было просто некогда. ВС РФ продолжали обстрелы и вполне могли угодить по бронетранспортеру и второй раз.

Именно поэтому боевики, находящиеся внутри боевой машины, быстро затащили туда раненых. БТР набрал скорость и все-таки покинул район боевых действий.

Вам может понравиться

«Моча заменит бензин»: Ученые работают над новыми видами транспорта

Содержащийся в моче аммиак, который является соединением азота и водорода, позволяет превратить ее в топливо для подавляющего большинства видов транспорта. Ученые заявляют, что она отлично подойдет для заправки самолетов и

RusVesna: Командование ВСУ без сожалений бросает тыловиков на передовую

Украинское командование посылает военнослужащих на смерть, причем чаша сия не обходит стороной даже тыловиков, не имеющих никакого опыта боевых действий, рассказал портал «Русская весна». Отмечается, что Киев уже осознает масштаб

Паническое отступление боевиков ВСУ из Лисичанска попало на видео

Киев неоднократно заявлял, что отступление из Северодонецка предпринято для выбора более выгодных позиций в Лисичанске. Но многочисленные видеозаписи показывают, что боевики ВСУ в панике оставляют и этот город. Они бегут,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |