Американское издание The Washington Post рассказало о попытке отступления боевиков ВСУ из-под Лисичанска и Северодонецка, которая чуть было не завершилась трагично для целого подразделения. Перевод публикации представил портал «Русская весна».

Группа украинских военнослужащих погрузилась на бронетранспортер и довольно расслабленно, с чувством выполненного долга и хорошим настроением отправилась восвояси от двух ключевых городов ЛНР. Однако в какой-то момент раздался мощный взрыв, приведший к панике среди боевиков.

Несколько военных оказались ранее. Американские журналисты рассказали, что кровь текла из конечностей и голов, но останавливаться и оказывать медицинскую помощь было просто некогда. ВС РФ продолжали обстрелы и вполне могли угодить по бронетранспортеру и второй раз.

Именно поэтому боевики, находящиеся внутри боевой машины, быстро затащили туда раненых. БТР набрал скорость и все-таки покинул район боевых действий.